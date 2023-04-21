Фото: ЗАГС64 / Телеграм
Участник СВО из Саратовской области приехал в отпуск домой из-за своей свадьбы, сообщили в управлении ЗАГС при правительстве региона.
В отделе ЗАГСа по Екатериновскому району прошла церемония бракосочетания военного-участника спецоперации Максима и его возлюбленной Марии.
Боец специально приехал из зоны СВО в отпуск ради торжества, но вскоре снова отправился защищать нашу страну. Дома Максима с Победой ждет преданная жена.
Как отметила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева, только с начала 2023 года, 140 саратовчанок стали женами наших земляков-героев, сражающихся в зоне СВО.
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