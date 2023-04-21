В Саратове несколько десятков домов остаются без горячей воды со вчерашнего дня

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саратове сегодня, 21 апреля, несколько десятков домов остались без горячей воды из-за подготовки коммуникаций к следующему отопительному сезону, сообщили в Телеграм-канале «Саратов коммунальный».

Так, без теплоресурса остались жители домов по улице Мелиораторов №№4, 5, 6, 14, 20, 21, 22 и 23.

Эти адреса пополнили обширный список отключений – в нижеперечисленных домах горячей воды нет со вчерашнего дня:

- ул. Азина, 26, 26А, 26Б, 28, 28а, 30, 30А, 32, 32А, 35А, 37А, 33А, 31А;

- ул. Аткарская, 12/14;

- ул. Большая Садовая, 137;

- Весенний проезд, 2, 6;

- 1 Весенний проезд, 3, 14, 15/17;

- ул. Вольская, 1, 2А;

- ул. 1 Детская, 36/40;

- 2 Детский проезд, 9/11, 13/17, 34;

- 3 Детский проезд, 6/10;

- ул. Заречная, 3, 5, 5А, 7, 11, 13А, 15, 17;

- ул. Клочкова, 52/64;

- 3 Комсомольский проезд, 25;

- ул. М. Горького, 6, 6А;

- ул. Мичурина, 4, 6, 16, 18/68, 19/27, 24/30, 38/44, 92Б, 92Г;

- Новокрекингский проезд, 8;

- ул. Новокрекингская, 2 Б;

- ул. Новоузенская, 51/63, 58/76, 83;

- ул. Политехническая, 77;

- ул. Провиантская 14, 16;

- ул. Пугачевская, 10, 12/16;

- ул. Рабочая, 4/6, 40/60, 70/82, 90/104, 103;

- ул. Рахова, 15/31, 64/70, 89;

- ул. 2 Садовая, 23А, 23Л, 36/40, 42/46, 52/58, 103/107, 106Б, 106В, 112, 112А;

- ул. Соборная, 5/7, 9;

- ул. Ст. Разина, 13/31;

- ул. Тархова, 26;

- ул. Тракторная, 17/29;

- ул. Ульяновская, 27/35;

- ул. Хользунова, 1/5, 8, 10/12, 16/34, 19, 25/39, 36, 40/42;

- ул. Цветочная, 26/32;

- ул. Чернышевского, 104, 104а, 106;

- ул. Шелковичная, 49/63;

- ул. Южно-Зеленая, 4.

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