В Саратове несколько десятков домов остаются без горячей воды со вчерашнего дня

архив КП
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Саратове сегодня, 21 апреля, несколько десятков домов остались без горячей воды из-за подготовки коммуникаций к следующему отопительному сезону, сообщили в Телеграм-канале «Саратов коммунальный».
Так, без теплоресурса остались жители домов по улице Мелиораторов №№4, 5, 6, 14, 20, 21, 22 и 23.
Эти адреса пополнили обширный список отключений – в нижеперечисленных домах горячей воды нет со вчерашнего дня:
- ул. Азина, 26, 26А, 26Б, 28, 28а, 30, 30А, 32, 32А, 35А, 37А, 33А, 31А;
- ул. Аткарская, 12/14;
- ул. Большая Садовая, 137;
- Весенний проезд, 2, 6;
- 1 Весенний проезд, 3, 14, 15/17;
- ул. Вольская, 1, 2А;
- ул. 1 Детская, 36/40;
- 2 Детский проезд, 9/11, 13/17, 34;
- 3 Детский проезд, 6/10;
- ул. Заречная, 3, 5, 5А, 7, 11, 13А, 15, 17;
- ул. Клочкова, 52/64;
- 3 Комсомольский проезд, 25;
- ул. М. Горького, 6, 6А;
- ул. Мичурина, 4, 6, 16, 18/68, 19/27, 24/30, 38/44, 92Б, 92Г;
- Новокрекингский проезд, 8;
- ул. Новокрекингская, 2 Б;
- ул. Новоузенская, 51/63, 58/76, 83;
- ул. Политехническая, 77;
- ул. Провиантская 14, 16;
- ул. Пугачевская, 10, 12/16;
- ул. Рабочая, 4/6, 40/60, 70/82, 90/104, 103;
- ул. Рахова, 15/31, 64/70, 89;
- ул. 2 Садовая, 23А, 23Л, 36/40, 42/46, 52/58, 103/107, 106Б, 106В, 112, 112А;
- ул. Соборная, 5/7, 9;
- ул. Ст. Разина, 13/31;
- ул. Тархова, 26;
- ул. Тракторная, 17/29;
- ул. Ульяновская, 27/35;
- ул. Хользунова, 1/5, 8, 10/12, 16/34, 19, 25/39, 36, 40/42;
- ул. Цветочная, 26/32;
- ул. Чернышевского, 104, 104а, 106;
- ул. Шелковичная, 49/63;
- ул. Южно-Зеленая, 4.
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