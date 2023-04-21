В Саратове проходит регистрация участников XXII Молодежных Дельфийских игры России

Открытие XXII Дельфийских игр в Саратове
XXII молодежные Дельфийские игры России соберут молодых деятелей искусств по 34 номинациям художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества. Будет разыграно более 100 комплектов медалей. В состав жюри вошли видные деятели культуры, образования и науки, молодежной политики, общественной сферы, кандидаты и доктора наук, руководители профессиональных ассоциаций и союзов, всего более 100 человек со всей России
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Номинации
• Эстрадное пение
• Фортепиано
• Скрипка
• Театр
• Художественное чтение
• Изобразительное искусство
• Балалайка
• Домра
• Баян/аккордеон
• Классическая гитара
• Саксофон
• Флейта
• Академическое пение
• Сольное народное пение
• Ансамблевое народное пение
• Классический танец
• Народный танец
• Современная хореография
• Тележурналистика
• Фотография
• Искусство воспитания
• Историческое просвещение
• Аналитика трендов
• Защита персональных данных
• Эпидемиология и биоинформатика
• Кулинарное искусство
• Парикмахерское искусство
• Дизайн одежды
XXII молодежные Дельфийские игры России соберут молодых деятелей искусств в 34 номинациях
ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Номинации
• Художественные ремесла
• Ансамбли народных инструментов
• Национальные инструменты народов России
• Деревянные духовые инструменты
• Медные духовые инструменты
• Цирковое искусство
Сегодня конкурсанты знакомятся с площадкой с площадкой и программой работы номинации, затем отправятся на репетиции.
Полное расписание мероприятий и конкурсов станет известно позже.
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