В Саратове проходит регистрация участников XXII Молодежных Дельфийских игры России

Открытие XXII Дельфийских игр в Саратове

XXII молодежные Дельфийские игры России соберут молодых деятелей искусств по 34 номинациям художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества. Будет разыграно более 100 комплектов медалей. В состав жюри вошли видные деятели культуры, образования и науки, молодежной политики, общественной сферы, кандидаты и доктора наук, руководители профессиональных ассоциаций и союзов, всего более 100 человек со всей России

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Номинации

• Эстрадное пение

• Фортепиано

• Скрипка

• Театр

• Художественное чтение

• Изобразительное искусство

• Балалайка

• Домра

• Баян/аккордеон

• Классическая гитара

• Саксофон

• Флейта

• Академическое пение

• Сольное народное пение

• Ансамблевое народное пение

• Классический танец

• Народный танец

• Современная хореография

• Тележурналистика

• Фотография

• Искусство воспитания

• Историческое просвещение

• Аналитика трендов

• Защита персональных данных

• Эпидемиология и биоинформатика

• Кулинарное искусство

• Парикмахерское искусство

• Дизайн одежды

XXII молодежные Дельфийские игры России соберут молодых деятелей искусств в 34 номинациях

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Номинации

• Художественные ремесла

• Ансамбли народных инструментов

• Национальные инструменты народов России

• Деревянные духовые инструменты

• Медные духовые инструменты

• Цирковое искусство

Сегодня конкурсанты знакомятся с площадкой с площадкой и программой работы номинации, затем отправятся на репетиции.

Полное расписание мероприятий и конкурсов станет известно позже.

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