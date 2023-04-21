В Саратовской области выявили еще 121 случай заболевания ковидом

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Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в Саратовской области сообщил о 121 новом случае заражения коронавирусом на сегодня, 21 апреля.

Накануне было выявлено 107 заболевших. Среди новых пациентов у 11 пневмония, 109 обратились к медикам с признаками ОРВИ, у одного болезнь протекала бессимптомно.

Больше всего заболевших оказалось в Саратове - 48 случаев, в Энгельсском районе - 30, Балаковском - 12, Балашовском - 10, Ершовском - восемь.

Всего в списке заболевших были зарегистрированы девять детей и подростков до 17 лет и 36 человек старше 65 лет. За прошедшие сутки выписали из больниц 53 пациента, в то время как с начала пандемии выздоровели уже 314 тысяч человек.