Пропавшую неделю назад жительницу Энгельсского района нашли живой

Фото: Лиза Алерт / VKontakte

Пропавшую без вести в Энгельсе больше недели назад 50-летнюю Наталью Ахтырченко нашли живой, сообщили в волонтерской группе «Лиза Алерт» Саратовской области в VKontakte вчерашним вечером, 20 апреля.

До этого о местонахождении и состоянии Ахтырченко ничего не было известно с 13 апреля, женщина нуждалась в медицинской помощи. Поисковики отмечали, что она могла находиться в селе Усть-Караман или еще где угодно на территории Энгельсского района.

Волонтеры поблагодарили всех, кто помогал их отряду в поисках женщины. Где именно нашли пропавшую и как ей удалось выжить неделю без помощи, не уточняется.

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