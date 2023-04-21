Володин раскритиковал чиновников и власти Саратова за новые микрорайоны без школ и поликлиник

архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал чиновников и власти Саратова за строительство новых микрорайонов без социальной инфраструктуры, сообщает Телеграм-канал сторонников политика.

Во многих микрорайонах города существуют проблемы переполненных школ и загруженных поликлиник. В числе таких – жилые кварталы Авиатор, Звезда, Зеленая горка и Елшанка. В Авиаторе, как напомнил Володин, строятся 30-этажки, при этом поликлиники в микрорайоне нет вообще, а школа переполнена.

Спикер ГД также напомнил о подобных проблемах в поселках Иволгино, Юбилейный, Ласточкино и Солнечный-2, отметив, что такой подход к строительству является неприемлемым и в целом является нарушением прав саратовцев.

Вячеслав Володин призвал ответственных руководителей выделять земельные участки и разрешать строительство только при наличии социальной инфраструктуры.

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