Роман Бусаргин. Фото автора

Роман Бусаргин поздравил муниципальных служащих с Днем местного самоуправления. Поздравление опубликовала пресс-служба регионального правительства.

— Местное самоуправление по праву считается фундаментом развития территорий. Вы лучше всех понимаете нужды жителей, знаете проблемы конкретных муниципалитетов и их точки роста. От вашей открытости, профессионализма, ответственности зависит успешная реализация различных программ, благополучие населенных пунктов, а, следовательно, доверие граждан к власти в целом.

Сегодня благодаря национальным проектам Президента РФ Владимира Путина, государственным и региональным программам появляются дополнительные возможности по повышению качества жизни в городах и селах. Важно проявлять инициативу на местах, сотрудничать с общественностью и предпринимателями, направлять совместные усилия для максимального участия в этих госпроектах.

Дорогие друзья! Спасибо вам за созидательный труд в интересах жителей! Отдельные слова благодарности за гуманитарную и патриотическую деятельность, поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и членов их семей.

Желаю вам крепкого здоровья, новых планов и идей во благо процветания родной земли, — высказался губернатор.

День местного самоуправления отмечается в России 21 апреля. Памятный день был введен указом президента РФ Владимира Путина 10 июня 2012 года в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Дата была выбрана в честь издания 21 апреля (2 мая по новому стилю) 1785 года "Грамоты на права и выгоды городам Российской империи".

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