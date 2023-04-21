фото: Архив КП

Двое бойцов из Саратова погибли в ходе спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вчера, 20 апреля, городская администрация Саратова сообщила о смерти двух бойцов. В ходе специальной военной операции погибли Владимир Козлов и Евгений Денисов.

Глава региона Роман Бусаргин и глава Саратова Лада Мокроусова выразили соболезнования родным и близким погибших бойцов.

- Владимира Козлова и Евгения Денисова запомнят как храбрых воинов, смелых мужчин и настоящих патриотов. Их имена навсегда останутся в сердцах и памяти жителей Саратовской области. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям, родным и близким павших героев, - выразил соболезнования Роман Бусаргин.

- Сегодня мы прощаемся с нашими земляками, которые отдали жизнь за свою Родину, за благополучие мирных граждан. Разделяю горечь утраты с их семьями. Память о них сохранится в сердцах саратовцев, - присоединилась Лада Мокроусова.

Детали биографии и дата смерти погибших бойцов не сообщаются.

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