В Саратове больше ста бесхозных автомобилей отправили в утиль

архив КП Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала года в Саратове эвакуировали и утилизировали около сотни брошенных автомобилей, владельцев которых не удалось найти. Об этом сегодня, 20 апреля, на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству заявил председатель городского комитета муниципального контроля Лев Юсупов.

Районные администрации недавно получили право на эвакуацию таких машин. Теперь работу ведут во всех районах города.

- Процедура занимает определенное время. Больше 100 авто эвакуировали и утилизировали. В том числе в рамках программы антитеррора, а также чтобы облагородить облик города, - подчеркнул Юсупов.

На вопрос депутатов, были ли случаи, когда находились собственники эвакуированных машин и хотели их забрать, руководитель комитета отметил, что «были, есть и будут», но чем закончились разбирательства не сказал.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.