Фото: Госавтоинспекция

В Саратове на Кумысной поляне столкнулись «четырка» и Granta, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Автоавария произошла около 13:00 в районе СНТ «Василек» – 24-летний водитель «Гранты» столкнулся с ВАЗ-2114, который вел 37-летний саратовец.

Травмы получил 57-летний пассажир «четырки», его доставили в больницу.

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