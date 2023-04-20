В Саратове на укрепление двух оползневых зон понадобится почти два миллиарда рублей

Оползневая зона в районе турбазы "Хуторок" в Саратове
Фото: Роман Хвалин
На ликвидацию оползней у турбазы «Хуторок» и в СНТ «Прибрежный» в Гагаринском районе Саратова может потребоваться 1,7 млрд руб. Об этом сегодня, 20 апреля, на заседании профильной комиссии городской думы сообщил и.о. замглавы администрации города Александр Гусев.
Недавно в СНТ «Журавушка» из за оползня там под завалами разрушившегося дома пострадал мужчина.
На турбазе «Хуторок» проводится ревизия всех участков. В ходе обсуждения депутаты пришли к выводу, что оползень перегружен. Его нужно разгрузить, а уже потом проводить все работы. То же касается и «Затонского» оползня.
Гусев добавил, что администрация официально предупредила министерство строительства и ЖКХ о том, что нельзя выдавать разрешения на строительство в оползневых зонах. Напомним: с 1 января градостроительные полномочия были переданы региональному правительству.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.