В Саратове на укрепление двух оползневых зон понадобится почти два миллиарда рублей

Оползневая зона в районе турбазы "Хуторок" в Саратове Фото: Роман Хвалин

На ликвидацию оползней у турбазы «Хуторок» и в СНТ «Прибрежный» в Гагаринском районе Саратова может потребоваться 1,7 млрд руб. Об этом сегодня, 20 апреля, на заседании профильной комиссии городской думы сообщил и.о. замглавы администрации города Александр Гусев.

Недавно в СНТ «Журавушка» из за оползня там под завалами разрушившегося дома пострадал мужчина.

На турбазе «Хуторок» проводится ревизия всех участков. В ходе обсуждения депутаты пришли к выводу, что оползень перегружен. Его нужно разгрузить, а уже потом проводить все работы. То же касается и «Затонского» оползня.

Гусев добавил, что администрация официально предупредила министерство строительства и ЖКХ о том, что нельзя выдавать разрешения на строительство в оползневых зонах. Напомним: с 1 января градостроительные полномочия были переданы региональному правительству.

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