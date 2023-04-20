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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 12:52

В Саратове сотрудники УФСБ задержали адвоката и ее приятеля задержали в кафе

Задержанные получили 7,4 миллиона рублей от подозреваемого по уголовному делу
Роман Хвалин
Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове сотрудники УФСБ задержали адвоката и ее приятеля задержали в кафе, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Задержанные получили 7,4 миллиона рублей от подозреваемого по уголовному делу – за мзду они обещали помочь мужчине с прекращением преследования со стороны правоохранителей.

Как подчеркнули силовики, в реальности повлиять на ход или закрытие уголовного дела злоумышленники не могли и не собирались. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ, на задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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