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НовостиОбщество20 апреля 2023 12:31

Команда Саратовской области прошла регистрацию на Дельфийских играх 2023

В отборочном этапе за право участия боролись почти две тысячи человек из 35 районов нашей губернии
Роман Хвалин
В штабе XXII молодежных Дельфийских игр зарегистрировались 435 человек из нашего региона

В штабе XXII молодежных Дельфийских игр зарегистрировались 435 человек из нашего региона

Команда Саратовской области прошла регистрацию на Дельфийских играх 2023.

Сегодня, 20 апреля, в штабе XXII молодежных Дельфийских игр, расположившемся в Саратовском государственном академическом театре драмы им. И.А. Слонова, зарегистрировались 435 человек из нашего региона, саратовские участники стали самой многочисленной командой за всю историю участия в соревнованиях.

Регистрация каждого из участников занимала около 20 минут – все они получили именные бейджи с фото

Регистрация каждого из участников занимала около 20 минут – все они получили именные бейджи с фото

В фойе театра прошла выставка музыкальных инструментов, один из представителей делегации сыграл на балалайке

В фойе театра прошла выставка музыкальных инструментов, один из представителей делегации сыграл на балалайке

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