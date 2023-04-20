В штабе XXII молодежных Дельфийских игр зарегистрировались 435 человек из нашего региона

Команда Саратовской области прошла регистрацию на Дельфийских играх 2023.

Сегодня, 20 апреля, в штабе XXII молодежных Дельфийских игр, расположившемся в Саратовском государственном академическом театре драмы им. И.А. Слонова, зарегистрировались 435 человек из нашего региона, саратовские участники стали самой многочисленной командой за всю историю участия в соревнованиях.

Регистрация каждого из участников занимала около 20 минут – все они получили именные бейджи с фото

В фойе театра прошла выставка музыкальных инструментов, один из представителей делегации сыграл на балалайке

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.