фото: ГИБДД

В центре Саратова маршрута сбила женщину — пострадавшая в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратову

Сегодня, 20 апреля, в центре Саратова произошло ДТП. В 13:50 на перекрестке улиц Горького и Киселева, рядом с остановкой общественного транспорта 51-летний водитель маршрутки №110 сбил женщину. Пострадавшая госпитализирована в больницу.

Все подробности случившегося уточняются.

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