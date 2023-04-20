фото: ТГ-канал Олега Костина

Олег Костин рассказал о новом «африканском» штамме коронавируса. Об этом стало известно сегодня, 20 апреля, в ходе брифинга минздрава Саратовской области.

Министр здравоохранения Олег Костин рассказал о заболеваемости коронавирусом в регионе. За сутки выявлено 107 новых заболевших, а в больницах находятся 110 человек, большинство из них с осложнениями в виде пневмонии. 19 человек получают кислородную поддержку, а еще один находится на ИВЛ. 854 пациента, зараженных коронавирусом, лечатся дома.

Кроме того, по словам министра, в Африке обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции, который может привести к росту заболеваемости на территории России, но, отличается легким течением болезни, напоминая симптомы ОРВИ.

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