фото: Архив КП

В Саратовской области «Почта России» изменит график работы на Радоницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В грядущий вторник, 25 апреля, в Саратовской области объявлен нерабочий день. В связи с этим, 25 апреля будет выходным днем во всех отделениях Почты России на территории Саратовской области.

В этот день жители региона не получат почтовые отправления и периодическую прессу. Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с Саратовским отделение Соцфонда России.

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