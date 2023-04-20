Коллаж составлен из фотографий, приложенных автором поста

Жители Заводского района жалуются на грязь, лужи и заросшие пустыри. Об этом стало известно из социальных сетей.

В городском сообществе «Заводской Online Саратов» сегодня, 20 апреля, появилась публикация от жителей поселка 2-й жилучасток ГПЗ, пожелавших остаться анонимными.

По словам автора, территория заросла дикими кустарниками и деревьями, везде огромные лужи и грязь, которая обостряется с приходим неблагоприятной погоды. Из-за грязи и колеи коммунальные службы и спецтехника, не говоря об обычных автомобилях, не могут добраться до необходимых адресов. Кроме того, жители обратили внимание на отсутствие остановочных павильонов (ост. Алтыногорская, ост. Жилучасток ГПЗ), где жители вынуждены подходить к месту остановки автобусов по проезжей части из-за остатков блоков, обрушившихся с моста.

Горожане просят придать огласке ситуацию с состоянием микрорайона и надеются на «содействие в решении данных вопросов».

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