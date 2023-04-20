В Заводском районе полицейские задержали наркокурьера с самокрутками

Архив КП. Фото несет иллюстративный характер

Сотрудники полиции задержали на 2-м Комсомольском проезде в Саратове 29-летнего мужчину. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сегодня, 20 апреля сообщило ГУ МВД России по Саратовской области.

Полицейские у подозреваемого изъяли пачку из-под сигарет, в которой находились три самокрутки с синтетическим наркотиком, общей массой 1,58 грамма. В отношении мужчины возбуждено уголовное за незаконное хранение наркотических средств. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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