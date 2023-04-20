фото: Архив КП

В Саратове аварийными признали еще три дома. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэрии Саратова.

Согласно тексту документа, подписанного главой Саратова Ладой Мокроусовой, аварийными признают еще три дома — двухэтажный дом дореволюционной постройки на улице Краевой, 31, который требуется снести до 1 апреля 2025 года, а так же, в перечень аварийных попали е два дома в Гагаринском районе — одноэтажная постройка в поселке Красный Текстильщик по адресу Нижняя, 6, и двухэтажка в поселке Зоринский, расположенная по адресу Дорожная, 13.

Снести их планируют до 1 июля 2025 года.

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