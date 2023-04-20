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НовостиОбщество20 апреля 2023 9:18

Сервис по подбору персонала назвал зарплату в 142 тысячи рублей самой высокой в Саратове

В Саратове у программистов самая высокая зарплата
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным на апрель, самые большие зарплаты предлагают в Саратове программистам «1С» - от 142 тысяч рублей. Соответствующий рейтинг составил сервис SuperJob.

Директора по качеству с зарплатой в 100 тысяч занимают второе место.

Третье место - у вакансии начальника участка в строительстве. Такому сотруднику предлагают до 100 тысяч рублей.

На четвертом - водители-экспедиторы с зарплатой 90 тысяч в месяц. Замыкает пятерку руководитель торговых представителей. Он может заработать от 71 тысячи рублей

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