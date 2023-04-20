Саратовец не купил приятелю выпивки – тот счел это «немужским поступком» порезал знакомого ножом

архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратове задержали 48-летнего местного жителя, который подозревается в нападении на своего приятеля. Об этом сообщили в ГУ МВД, не уточнив, когда именно произошел инцидент.

Мужчина дал 35-летнему знакомому денег на покупку выпивки, но тот исчез и не принес алкоголь. Позже, ближе к вечеру, подозреваемый вышел на поиски своего «гонца» и встретил его возле одного из домов на улице Деловой.

Когда выяснилось, что приятель не собирается возвращать и деньги, подозреваемый разозлился и выхватил нож. Своему знакомому агрессор нанес несколько ударов в грудь и бедро.

На допросе он признал вину, но утверждал, что подобные «немужские поступки» нельзя оставлять безнаказанными.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В прошлом у подозреваемого уже были проблемы с законом.

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