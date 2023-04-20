В Саратовской области усилят контроль за качеством продукции

архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральный Россельхознадзор обратился к губернатору Саратовской области Роману Бусаргину с просьбой усилить контроль за качеством продукции, производимой в регионе. Открытое обращение было опубликовано вчера, 19 апреля, на сайте ведомства.

Ведомство забеспокоил уровень безопасности и качества саратовской продукции. По опубликованным данным, более 18% проверенной животноводческой продукции, выпущенной в регионе, не соответствует требованиям качества. Почти 12% — требованиям безопасности.

В выпускаемой регионом продукции обнаружили сальмонеллы, стафилококки, остатки лекарственных препаратов и запрещенных к использованию в России добавок.

Россельхознадзоре обратил внимание на работу ветеринарной службы Саратовской области, у большинства лабораторий нет необходимого оборудования и аккредитации в национальной системе.

В связи с этим в ближайшее время запланирована личная встреча главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с вице-губернатором, курирующим вопросы агропромышленных комплексов, и руководителем региональной ветеринарной службы для обсуждения всех возникших вопросов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.