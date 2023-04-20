В Саратовской области усилят контроль за качеством продукции

архив КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Федеральный Россельхознадзор обратился к губернатору Саратовской области Роману Бусаргину с просьбой усилить контроль за качеством продукции, производимой в регионе. Открытое обращение было опубликовано вчера, 19 апреля, на сайте ведомства.
Ведомство забеспокоил уровень безопасности и качества саратовской продукции. По опубликованным данным, более 18% проверенной животноводческой продукции, выпущенной в регионе, не соответствует требованиям качества. Почти 12% — требованиям безопасности.
В выпускаемой регионом продукции обнаружили сальмонеллы, стафилококки, остатки лекарственных препаратов и запрещенных к использованию в России добавок.
Россельхознадзоре обратил внимание на работу ветеринарной службы Саратовской области, у большинства лабораторий нет необходимого оборудования и аккредитации в национальной системе.
В связи с этим в ближайшее время запланирована личная встреча главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с вице-губернатором, курирующим вопросы агропромышленных комплексов, и руководителем региональной ветеринарной службы для обсуждения всех возникших вопросов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.