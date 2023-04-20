Жителей Саратовской области ждет четырехдневная рабочая неделя

архив КП Фото: Евгения ГУСЕВА

Следующая рабочая неделя для жителей региона будет четырехдневной. Об этом информирует Министерство труда и социальной защиты области. Дополнительный выходной связан с провославным праздником - днем особого поминовения усопших.

В этом году Радоница выпадает на вторник, 25 апреля, и является в соответствии с областным законодательством нерабочим днем. В понедельник, 24 апреля, рабочий день сократится на один час.

На майские праздники жителей области ждут длительные выходные. В этом году 1 мая приходится на понедельник. Работающие в режиме пятидневной рабочей недели в день весны и труда будут отдыхать три дня подряд – с 29 апреля по 1 мая, а работающие в режиме шестидневной рабочей недели – с 30 апреля по 1 мая.

На День Победы дополнительным выходным станет 8 мая. Работающие в режиме пятидневной рабочей недели будут отдыхать четыре дня – с 6 по 9 мая, а работающие в режиме шестидневной рабочей недели – с 7 по 9 мая.

Министерство труда напоминает, что согласно Трудовому кодексу РФ: - оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни сдельщикам и работникам, труд которых оплачивается по тарифным ставкам, производится по двойным расценкам и в размере не менее двойной дневной (часовой) ставки соответственно.

- работникам, получающим оклад, за труд в праздничный день выплачивается не менее одинарной ставки сверх оклада, если работа производится в пределах нормы рабочего времени в месяц, и не менее двойной ставки сверх оклада, если работа производится сверх нормы рабочего времени в месяц.

- по желанию работника ему может быть предоставлен дополнительный день отдыха за каждый отработанный день в выходной или нерабочий праздничный день. В этом случае работа оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

- при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не включаются.

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