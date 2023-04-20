В двух районах Саратова отключили горячую воду

архив КП
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сегодня, 20 апреля, в Саратове произошло массовое отключение горячей воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Саратов коммунальный».
Так, в Ленинском районе остановлено водоснабжение дома №9 на проспекте Строителей и дома №4 на улице Студеной из-за подготовки сетей к отопительному сезону. Коммунальщики планируют восстановить водоснабжение сегодня же.
В Заводском районе от горячей воды отключены несколько домов по разным улицам:
- Азина №№ 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 30а, 32, 32а, 35а, 37а, 33а, 31а;
- Заречная №№ 11, 3, 15, 17, 5, 5А, 7, 13а;
- Южно-Зеленая, 4; Новокрекингская, 2б; Новокрекингский проезд, 8.
Вернут теплоресурс в дома саратовцев не раньше завтрашнего дня.
Кроме того, завтра предполагается восстановить горячее водоснабжение в нескольких домах на улице Высокой, Вольской и Тархова.
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