В двух районах Саратова отключили горячую воду

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 20 апреля, в Саратове произошло массовое отключение горячей воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Саратов коммунальный».

Так, в Ленинском районе остановлено водоснабжение дома №9 на проспекте Строителей и дома №4 на улице Студеной из-за подготовки сетей к отопительному сезону. Коммунальщики планируют восстановить водоснабжение сегодня же.

В Заводском районе от горячей воды отключены несколько домов по разным улицам:

- Азина №№ 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 30а, 32, 32а, 35а, 37а, 33а, 31а;

- Заречная №№ 11, 3, 15, 17, 5, 5А, 7, 13а;

- Южно-Зеленая, 4; Новокрекингская, 2б; Новокрекингский проезд, 8.

Вернут теплоресурс в дома саратовцев не раньше завтрашнего дня.

Кроме того, завтра предполагается восстановить горячее водоснабжение в нескольких домах на улице Высокой, Вольской и Тархова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.