В центре Саратова Granta въехала в «двенадцатую» – один человек пострадал

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 19 апреля, в центре Саратова – на перекрестке улиц Университетской и Зарубина произошла авария. Один человек пострадал, сообщили в Госавтоинспекции.

Около 11:30 на перекрестке столкнулись ВАЗ-2112 и Lada Granta под управлением 46-летней женщины и 60-летнего автомобилиста соответственно.

В больницу с травмами доставили мужчину-водителя «Гранты». Судя по фото дорожной полиции с места инцидента, Lada Granta въехала в левый борт «двенашки», находившейся на пути ее движения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.