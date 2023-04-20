В Саратовской области один из лучших показателей в России по профилактике гриппа

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с главой Роспотребнадзора РФ Анной Поповой. Она представила нового регионального руководителя ведомства Николая Павлова. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает правительственный Телеграм-канал.

Анна Попова отметила, что Саратовская область прошла ситуацию с пандемией очень ровно и ситуация с ковидом – это не только медицина, а комплексная задача, которая успешно решалась на территории региона.

Анна Попова также положительно оценила работу области по профилактике от гриппа. В Саратовском регионе было привито 62%, это один из лучших результатов в России. В среднем по стране этот показатель составляет – 52%.

В ходе встречи так же обсуждались вопросы, связанные с питанием школьников, предстоящей летней оздоровительной кампании, качественным водоснабжением населенных пунктов. Роман Бусаргин поблагодарил руководителя Роспотребнадзора за большую помощь в воде в эксплуатацию инфекционной больницы, с точки зрения рекомендаций, замечаний, советов.

Больница с января 2022 года пролечила 18 тысяч человек, из которых почти половина – дети. Бусаргин выразил уверенность, что взаимодействие будет продолжено плодотворно.

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