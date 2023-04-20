Комплексная проверка системы оповещения в Саратове пройдет 24 апреля

архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области будет проведена комплексная проверка системы оповещения. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области.

24 апреля 2023 года с 10.00 до 11.00, в рамках проверки работоспособности кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». После выключения электросирен по средствам телерадиовещания будут переданы речевые сообщения о проведении комплексной проверки.

В период проведения комплексной проверки средств оповещения населению области необходимо соблюдать спокойствие, включить теле-радиоприемники, настроенные на местные теле-радиостанции и прослушать сообщения, передаваемые старшим оперативным дежурным Саратовской области.

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