фото: МЧС

В Вольском районе из-за пожара многодетная семья осталась без крова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера, 19 апреля, в Вольском районе произошел пожар. Примерно в 4:35 на пульт диспетчера 01 поступило сообщение о возгорании в бане в поселке Сенной. По словам хозяина участка, он услышал треск шифера, а затем пламя перекинулось на соседний дом. На тушение пожара площадью 52 квадратных метра выезжало два расчета пожарной охраны.

К счастью, обошлось без пострадавших. По словам местных СМИ, дому потребуется восстановление, а жители города собирают для погорельцев деньги. Причины ЧП устанавливаются

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