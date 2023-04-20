архив КП
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сегодня, 20 апреля, в Саратове в поселке Юбилейный отключат три светофора, сообщили в пресс-службе мэрии.
Временно не будут работать регулировщики на Усть-Курдюмской (у магазина «Берилл» и ТЦ «Синий кит»), а также на улице Менякина.
Работать не будут светофоры с 9 до 17:00, водителей попросили ориентироваться по дорожным знакам.
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