архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 20 апреля, в Саратове в поселке Юбилейный отключат три светофора, сообщили в пресс-службе мэрии.

Временно не будут работать регулировщики на Усть-Курдюмской (у магазина «Берилл» и ТЦ «Синий кит»), а также на улице Менякина.

Работать не будут светофоры с 9 до 17:00, водителей попросили ориентироваться по дорожным знакам.

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