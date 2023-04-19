Фото: vk.com/salavat_kolmuhanov

Саратовский рыбак поймал на местной набережной 25-килограмового сома. Об этом сегодня, 19 апреля, рассказали в Телеграм-канале «Саратов детка».

Мужчина решил порыбачить перед работой. Улов для горожанина оказался неожиданным – на удочку попалась рыба весом 25 килограммов.

Саратовец поймал сома на удочку, подтягивая за леску к берегу. Из воды большую рыбу достали сачком.

Со своей уловкой мужчина сделал фото на память и отпустил в реку.

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