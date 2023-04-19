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НовостиОбщество19 апреля 2023 13:33

В Саратове власти расселят ветхие дома на Предмостовой к началу лета

До сентября территорию благоустроят и организуют дорожное движение на въезде в город
Роман Хвалин

В Саратове власти расселят ветхие дома на Предмостовой к началу лета, сообщил сегодня, 19 апреля, на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению глава администрации Волжского района Владимир Бьятенко.

За прошлый год в Волжском районе было отремонтировано 10 дорог и построено еще две – на улице Розовая и к новой поликлинике в Юбилейном. В районе Набережной благоустроили зону от бывшего кинотеатра «Экран» до старого моста, отреставрировали объекты благоустройства.

На Предмостовой площади, которую саратовские власти расчищают от аварийного жилья, еще остаются 39 нерасселенных домов. Эта проблема будет решена к маю-июню, к началу осени территорию благоустроят и организуют дорожное движение на въезде в облцентр.