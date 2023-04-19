Вячеслав Володин на правительственном часе

На правительственном часе Вячеслав Володин потребовал срочно начать строительство очистных сооружений в Саратове. Сегодня, 19 апреля, об этом сообщили в Телеграм-канале «Володин Саратов».

- Я представляю Саратовскую область. Волга делит наш регион пополам. Когда мы говорим о загрязнении этой реки, 85 процентов его составляют стоки ЖКХ, где нет очистных. Все то, что набирается в городе, например, ливневые стоки, через коллектор идет прямо в Волгу. А там рядом и пляжи, и водозаборы.

Уже в этом году можно многое сделать. Деньги появились, а проблема остается нерешенной. Необходимо жестко спросить с ответственных, - отметил спикер ГД.

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