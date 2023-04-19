Заседание Саратовской областной Думы 19.04.22

В трех районах Саратовской области произойдет слияние муниципальных образований. Об этом стало известно сегодня, 19 апреля, в ходе очередного заседания Саратовской областной Думы.

На суд депутатам вынесли проекты по слиянию муниципальных образований в Романовском, Новоузенском и Питерском муниципальных районах. В первом случае представитель Усть-Щербединского муниципального образования Ольга Щербинина выступила с предложением слияния Усть-Щербединского МО с соседним Бобылевским. По словам спикера, автором проекта является совет местных депутатов, а объединение позволит сэкономить значительные бюджетные средства, которые пойдут на благоустройство МО. Предполагаемая сумма экономии составляет 1,5 млн рублей. Депутат Сергей Гладков (фракция «ЕР») поддержал инициативу и заявил, что решение принималось с упором на мнение местных жителей. По словам Гладкова, если необходимость объединятся есть, то слияние необходимо осуществить, ведь механизмы управления останутся неизменными.

В поддержку слияния выступила и депутат Саратовской областной Думы Мария Усова (фракция «ЕР»). Парламентарий заявила, что с точки зрения рационального использования бюджета вопросы преобразований Бобылевского и Усть-Щербединского муниципальных образований должны решаться положительно, ведь во главе угла стоят интересы жителей этих территорий. Кроме того, Усова рассказала, что при поддержке Вячеслава Володина завершается ремонт дорог в Усть-Щербединского муниципальном образовании, а сэкономленные средства будут потрачены на благоустройство.

Представители Новоузенского и Питерского районов представили аналогичный проект, в случае Новоузенского района Бессоновское, Дмитровское, Куриловское муниципальные образования сливаются в Куриловское, а в Питерском районе к Питерскому же МО присоединят Орошаемое и Агафоновское муниципальные образования.

Сергей Гладков сообщил, что по в обоих случаях поступили положительные заключения от местных жителей и органов самоуправления, а наиболее проблемными в муниципальных образованиях являются финансовый и кадровый вопросы.

Депутаты большинством голосов приняли решения о слиянии.

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