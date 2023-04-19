В Саратове подвели итоги конкурса "Учитель года - 2023"

Награждение "Учитель года - 2023"

В Саратове 17 апреля в лицее "Звезда" подвели результаты регионального этапа "Учитель года - 2023". Конкурс состоял из нескольких испытаний, которые прошел каждый участник.

На торжественной церемонии присутствовал министр образования саратовской области Михаил Орлов. Он передал право награждения Лие Чекмаревой, победителю Всероссийского конкурса "Педагогический дебют - 2023".

Одним из лауреатов стала Ершова Ани Бабаян, являющаяся учителем английского языка МОУ СОШ № 4.

Победителем конкурса и обладателем звания "Учитель года - 2023" оказалась учитель истории и обществознания Светлана Подкопаева, представляющая саратовский лицей № 56. Она выступит на Всероссийском финале от Саратова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.