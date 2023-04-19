Александр Бастрыкин отстранил от работы Анатолия Говорунова

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин отстранил от работы главу СУ СКР по Саратовской области Анатолия Говорунова. Об этом сообщает СУ СК по региону.

А.И. Бастрыкин заслушал доклад руководителя СУ СК России по Саратовской области Анатолия Говорунова и отметил его неудовлетворительную работу. Глава федерального ведомства поручил провести в отношении Говорунова служебную проверку. На время нее Анатолий говорунов будет отстранен от исполнения обязанностей.

Исполняющим обязанности руководителя СУ СК России по Саратовской области назначен первый заместитель главы ведомства О.А. Мезрин.

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