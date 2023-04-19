Депутаты Саратовской облдумы потребовали увеличить число паркингов в новых микрорайонах

архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 19 апреля, на заседании Саратовской областной думы приняли изменения по нормативам парковочных мест для застройщиков региона.

Новое максимальное расстояние от парковок до дошкольных учреждений – до 300 метров, для остальных образовательных учреждений (школ и колледжей) – до 500 метров, столько же в нормах отводится на расстояние от парковочных мест до жилых зданий.

Кроме того, парламентарии потребовали увеличить число паркингов в новых микрорайонах.

Так, на жилые кварталы бизнес-класса теперь от застройщиков власти требуют создавать два места для автомобилей на квартиру, в стандартном жилье потребуется одно место, муниципальном – 0,7. В специализированном же – одно парковочное место на две квартиры.

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