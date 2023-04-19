архив КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Саратовской больнице пациент покалечил санитарку - суд назначил наказание. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает региональное СУ СКР.
По данным следствия, инцидент произошел вечером 13 февраля. 45-летнего мужчину доставили в приемное отделение Городской больницы №5.
Из-за желания покинуть помещение медучреждения, поведение горожанина сопровождалось агрессией. Мужчина резко толкнул дверь плечом, от чего пострадала сотрудница больницы. Женщину упала и ударилась головой об плиточный пол. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму.
Возбуждено уголовное дело. Виновнику назначены обязательные работы и штраф 30 тысяч рублей.
Как выяснилось, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
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