архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской больнице пациент покалечил санитарку - суд назначил наказание. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает региональное СУ СКР.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 13 февраля. 45-летнего мужчину доставили в приемное отделение Городской больницы №5.

Из-за желания покинуть помещение медучреждения, поведение горожанина сопровождалось агрессией. Мужчина резко толкнул дверь плечом, от чего пострадала сотрудница больницы. Женщину упала и ударилась головой об плиточный пол. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму.

Возбуждено уголовное дело. Виновнику назначены обязательные работы и штраф 30 тысяч рублей.

Как выяснилось, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

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