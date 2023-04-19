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НовостиОбщество19 апреля 2023 10:37

В Саратовской области разработали систему обнаружения беспилотника по звуку

Роман Бусаргин отметил важность сплоченности для достижения поставленных целей страны
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Александр КОЦ

В Саратовской области разработали систему обнаружения беспилотника по звуку. Об этом сегодня, 19 апреля, Роман Бусаргин рассказал на заседании областной Думы.

По словам губернатора, в нашем регионе есть уникальные разработки ВПК. Такая система способна обнаруживать беспилотники по звуку.

- Только сплотившись вокруг президента, мы сможем достигнуть поставленных целей – победить, построить новую экономику и будущее для наших детей, - подчеркнул Бусаргин.

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