Фото: архив КП
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Роман Бусаргин отметил важность обустройства медицинских учреждений. Об этом сегодня, 19 апреля, губернатор Саратовской области заявил во время отчета в облдуме.
В ходе сегодняшнего отчета в регпарламенте, Роман Бусаргин отметил важность работы местных поликлиник.
- Пока жители Саратовской области не могут получить в своем регионе весь спектр медицинской помощи, приходится ездить в другие регионы, - высказался губернатор.
Как отметил Бусаргин, уже открылась новая инфекционная больница. Стройка противотуберкулезного и онкодиспансера приостановилась из-за временных трудностей с поставкой импорта. Тем не менее, в регион уже начали доставлять отечественное оборудование.
Также губернатор добавил, что в планах – строительство поликлиник на Шуровой горе в Энгельсе, в Поливановке и в Озинках.
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