В Саратовской области решили выдавать деньги вместо микроавтобусов многодетным семьям

архив КП Фото: Артем КИЛЬКИН

На заседании в Саратовской облдуме сегодня, 18 апреля, парламентарии приняли решение изменить формат одной из мер поддержки многодетным семьям.

С этого года семьи, воспитывающие от семи детей, смогут получить единовременную выплату на покупку авто стоимостью до 1,5 миллионов рублей.

Такую инициативу попросили принять сами представители многодетных семей. Ранее они могли получить от властей микроавтобусы, но фактически это было трудноосуществимо, – не у всех нуждающихся в водительском удостоверении была необходимая D-категория и не каждая многодетная семья могла позволить себе столь высокие траты на бензин и автоналог.

Так, по статистике чиновников, за последние пять лет многодетным было выдано более 100 единиц авто, но каждая четвертая машина была продана.

Дополнительные меры поддержки многодетным с 7 и более детьми, помимо Саратовской области, существуют лишь в 19 регионах России, а согласованная парламентариями выплата в полтора миллиона превышает суммы во многих из них.

Законопроект вступит в силу с 1 сентября этого года.

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