Татьяна Ерохина: в отчете губернатора отражается устойчивость региона и его развитие

Отчет Правительства

Сегодня, 19 апреля, зампред областной Думы Татьяна Ерохина прокомментировала выступление Романа Бусаргина, который представил в облдуме отчет по работе Правительства Саратовской области в 2022 году.

- Саратовской области удалось сохранить устойчивость. Можно говорить о тенденции на развитие. Область успешно реализует нацпроекты и госпрограммы. С 2019 года их финансирование в регионе выросло практически в 2,7 раза. Колоссальную поддержку оказывает Вячеслав Володин.

Важными направлениями остаются расселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий детей-сирот, – подчеркнула Ерохина.

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