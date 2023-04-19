В Саратове горожанка за 50 тысяч рублей хотела уклониться от исполнительного производства - суд вынес приговор. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Как сообщает СУ СКР, 16 февраля горожанка встретилась в местном кафе с одним из руководителей районного отдела судебных приставов. Встреча была с целью подкупа пристава.

За 50 тысяч рублей женщина просила прекратить исполнительное производство и снять запрет на регистрацию имущества.

В момент передачи денег горожанка была задержана, преступление раскрыли сотрудники УФСБ.

Заведено уголовное дело. Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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