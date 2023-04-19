В Саратовской области расчистят реки Хопер и Медведица

архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роман Бусаргин рассказал об улучшении экологической ситуации в Саратовской области за 2022 год.

Среди успехов в этой сфере глава региона назвал высадку нового леса на площади 2505,9 га, расширение площади Кумысной поляны на 958 га, закупку более двух тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора.

Также подготовлены планы по расчистке рек Хопер (Балашовский район), Медведица (Аткарский и Петровский районы), водохранилища реки Еруслан (Федоровский район) и реки Жидкая Солянка (Краснокутский район).

Продолжается строительство и берегоукрепление новой набережной в Вольске.

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