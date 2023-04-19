Фото: Саратовская областная Дума

В Саратовской области на объекты здравоохранения направят более 500 миллионов рублей. Сегодня, 19 апреля, об этом сообщили на заседании облдумы. Поправки в закон об областном бюджете приняты в двух чтениях.

Решено направить более 500 миллионов рублей пойдут на строительство, реконструкцию и новое оборудование для объектов здравоохранения.

Более двух миллиардов рублей решено выделить на реконструкцию трамвайной сети и на закупку электробусов.

86 миллионов рублей отправят на строительство ледовой арены в поселке Соколовый.

Часть средств также пойдет на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья и в дорожный фонд региона.

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