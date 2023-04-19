Возле Воскресенского кладбища нашли человеческие кости

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 19 апреля, возле Воскресенского кладбища в Саратове были найдены человеческие кости, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области. Проводится доследственная проверка по факту обнаружения костных останков человека.

Неприятную находку сделали сотрудники службы водоснабжения и водоотведения. Рабочие копали яму и заметили кости на глубине около 1,8 метра, о чем сообщили в полицию.

Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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