В Саратовской области «Лада Калина» вылетела с трассы и перевернулась

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 18 апреля, в Саратовской области «Лада Калина» съехала с дороги и перевернулась, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Автоавария произошла в поселке Лысые Горы – 70-летний водитель за рулем Lada Kalina не с правился с управлением и вылетел с трассы.

Водителя доставили в больницу с травмами.

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