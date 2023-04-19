В Саратовской области «Лада Калина» вылетела с трассы и перевернулась

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 18 апреля, в Саратовской области «Лада Калина» съехала с дороги и перевернулась, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Автоавария произошла в поселке Лысые Горы – 70-летний водитель за рулем Lada Kalina не с правился с управлением и вылетел с трассы.
Водителя доставили в больницу с травмами.
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