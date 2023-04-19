Усова: благодаря взаимодействию правительства с депутатским корпусом решаются проблемы региона

Мария Усова в облдуме

Сегодня, 19 апреля, на заседании облдумы был представлен отчет губернатора Романа Бусаргина о деятельности правительства за 2022 год. Депутат Саратовской облдумы, координатор партийного проекта «Женское движение Единой России», глава ООО «Волга-Медиа» Мария Усова прокомментировала выступление главы региона.

- Важным вопросом стала помощь СВО и семьям мобилизованных. ВВП региона вырос с 1005,8 миллиардов в 2021 году до 1114,97 миллиардов в 2022 году. Также стоит отметить рост средней заработной платы на 112,3 процентов к уровню 2021 года. Рекорд по сбору зерна составил 7,1 миллионов тон.

Губернатор отметил важность эффективного взаимодействия с депутатским корпусом. Благодаря этой работе, по словам Романа Бусаргина, успешно решается большое количество важных проблем,-отметила Мария Усова в своем телеграм-канале «Колонка издателя».

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