Губернатор Роман Бусаргин назвал самые проблемные вопросы региона

архив КП
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
Губернатор Роман Бусаргин в выступлении перед депутатами Саратовской облдумы назвал самые проблемные вопросы региона.
Первым из них глава региона назвал большой аварийный жилфонд, в ветхом жилье по-прежнему живут около 25 тысяч саратовцев.
Другими проблемами губернии Бусаргин назвал недостаточное число учреждений здравоохранения.
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