Губернатор Роман Бусаргин назвал самые проблемные вопросы региона

архив КП Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Губернатор Роман Бусаргин в выступлении перед депутатами Саратовской облдумы назвал самые проблемные вопросы региона.

Первым из них глава региона назвал большой аварийный жилфонд, в ветхом жилье по-прежнему живут около 25 тысяч саратовцев.

Другими проблемами губернии Бусаргин назвал недостаточное число учреждений здравоохранения.

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