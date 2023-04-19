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НовостиОбщество19 апреля 2023 9:01

Губернатор Роман Бусаргин назвал самые проблемные вопросы региона

Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Губернатор Роман Бусаргин в выступлении перед депутатами Саратовской облдумы назвал самые проблемные вопросы региона.

Первым из них глава региона назвал большой аварийный жилфонд, в ветхом жилье по-прежнему живут около 25 тысяч саратовцев.

Другими проблемами губернии Бусаргин назвал недостаточное число учреждений здравоохранения.

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