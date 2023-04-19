Отчет о работе Правительства 19.04.23.

Роман Бусаргин отметил развитие образования в Саратовской области. Об этом сегодня, 19 апреля, губернатор заявил на заседании во время отчета в облдуме.

По итогам развития образования в 2022 году отмечено уменьшение учащихся школьников в две смены на 4,5%.

Кроме того, по Президентской программе произведен капитальный ремонт в 18 школах восьми районов и трех городах. Введена школа в микрорайоне Иволгино, также в Саратове к школам №84 и №85 сделаны пристройки.

Полностью организованы 66 федеральных центров образования «Точка роста». Построен школьный детский технопарк в Балаково, а также, центр цифрового образования в Вольске.

В сельских школах отремонтировано 11 спортивных залов. Кроме того, открыты 13 филиалов юношеской автошколы.

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