Фото: пресс-службе администрации Советского района

В боях спецоперации погиб житель Советского района Иван Краснопольский, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Иван участвовал в СВО как доброволец, был награжден за выполнение боевых задач двумя медалями «За отвагу».

Других подробностей биографии солдата власти не привели.

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