Фото: пресс-службе администрации Советского района
В боях спецоперации погиб житель Советского района Иван Краснопольский, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Иван участвовал в СВО как доброволец, был награжден за выполнение боевых задач двумя медалями «За отвагу».
Других подробностей биографии солдата власти не привели.
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